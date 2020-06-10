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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan-Putin görüşmesinde, Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

10 Haziran 2020 Çarşamba 17:01 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 17:03
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