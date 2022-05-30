İSTANBUL 28°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2022 Pazartesi / 29 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,3913
  • EURO
    17,6737
  • ALTIN
    978.385
  • BIST100
    2535.3
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e ''PKK/YPG'' mesajı!
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e ''PKK/YPG'' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, Suriye sınırında 30 km. derinlikte terörden arındırılmış bölge oluşturulamadığını, buranın güvenli hale getirilmesinin zorunluluk olduğunu belirtti.

AA30 Mayıs 2022 Pazartesi 17:12 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden oluşturularak, savaşın olumsuz etkilerini en aza indirecek ve güven inşa edecek adımlara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Erdoğan, her iki tarafın ilke mutabakatı sağlanırsa İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) ile bir araya gelmeye ve muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı.

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'ye ve Suriyeli sivillere yönelik saldırılarının sürdüğüne dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim 2019'daki mutabakatta yer alan Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinliğinde bir terörden arındırılmış bölgenin oluşturulamadığını, bu bölgelerin güvenli hale getirilmesinin bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.