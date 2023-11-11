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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir araya geldi.

11 Kasım 2023 Cumartesi 17:54 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir araya geldi.

Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in saldırılarının katliam boyutuna ulaştığını, İslam dünyasının birlik içinde bu katliamın sonlanması ve bölgede barışın sağlanması için çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin insani yardım faaliyetlerinin devam ettiğini ve yaralılara tıbbi destek sağlamak için başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü de belirtti.

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