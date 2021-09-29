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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'TC-TRK' uçağı ile saat 11.15'te, Rusya'nın Soçi kentine gitti.

AA29 Eylül 2021 Çarşamba 11:18 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 12:59
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Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Soçi'ye gitti.

Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda bir araya gelecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUSYA'DA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TRK" uçağı ile saat 12.15'te, Rusya'nın Soçi kentine ulaştı.

Erdoğan, Soçi Uluslararası Havalimanı'nda, Krasnador Bölge Vali Yardımcısı Aleksandr Ruppel, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy, Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Protokolü Genel Müdürü İgor Bogdaşev, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Novorossisk Başkonsolosu Fırat Bayar ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

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