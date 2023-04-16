Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim kirli pazarlıklarla kazanılmıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Şanlıurfalılar, başımızın tacı kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı değerli genç kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Hatır bilen gönül bilen vefa bilen Urfalı kardeşlerime buradan selamlarımı gönderiyorum.

Kardeşlerim bu muhabbeti ben inanıyorum ki 14 Mayıs'ta siz farklı bir bayrama çevireceksiniz.

Artık elveda demeye hazırlandığımız Ramazan-ı Şerif'e evlada diyoruz. Cuma günü kavuşacağımız Ramazan Bayramı'nın deprem bölgesindeki kardeşlerimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.

Biz bu şehri her bir ferdiyle, toprağının her bir karışıyla, onu bölgesinin cazibe merkezi yapan bereketiyle seviyoruz.



İnşallah 14 Mayıs'ta herkes susacak Şanlıurfa konuşacak. İnşallah 14 Mayıs'ta Şanlıurfa öyle bir konuşacak ki tüm başlar buraya dönecek, tüm gözler burayı takip edecek.

Bizim Şanlıurfa'yla aramızda gönülden gönüle giden kimsenin anlayamayacağı bir bağ vardır.

"650 bin yeni konut yaparak deprem bölgelerimizi ayağa kaldıracağız"

Şanlıurfa 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Şanlıurfa 14 Mayıs'ta kazanımlarımızı ileri taşıyor muyuz? Şanlıurfa 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için yola devam diyor muyuz?

Deprem haberini alır almaz devleti ve milletiyle tüm imkanlarımızı bu bölgeye taşıdık. Arama kurtarmadan, gıdaya, barınağa kadar. Öncelikle depremde hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki insanımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Nitekim Şanlıurfa depremin ardından bir de sel felaketiyle imtihan oldu. Sel felaketinde hayatının kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum

'DEPREMZEDELERİMİZİ YENİ YUVALARIMIZA KAVUŞTURACAĞIZ'



Şimdiden kalıcı konutların inşaatları yükselmeye başladı. 650 bin yeni konut yaparak deprem bölgelerimizi ayağa kaldıracağız.

Hatta bayramda inşası tamamlanan köy evlerimizin de teslimini gerçekleştireceğiz.

Dünyada bu çaplı bir felaketin üzerinden iki buçuk ay geçtikten sonra vatandaşını yuvalarına kavuşturacak başka bir devlet yok.

Bu kapsamda Şanlıurfa'mızda da 8 bini konut 3 bini köy evi olmak üzere 11 bin ev yaparak depremzedelerimizi yeni yuvalarımıza kavuşturacağız.

Her gün binlerce yeni konutun sözleşmesi yapılıyor inşasına başlanıyor. Bizler de yeni konut projelerimizin temellerini atıyor, tamamlananları da teslim ediyoruz.

İnşallah hem Şanlıurfa hem de diğer deprem şehirlerimiz daha iyi seviyeye gelene kadar sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz.

"SEÇİM ÖNCE MİLLETİN GÖNLÜNDE SONRA SANDIKTA KAZANILIYOR"

Varsınlar kendi kendilerine koalisyonculuk oynasınlar, makam mevki dağıtsınlar. Varsınlar eli kanlı katilleri serbest bırakma sözü versinler.



Onlardan gizli saklı talimatlar alsınlar. Biz milletimizle birlikte kendi işimize, kendi geleceğimize bakacağız.

Ülkemizde öyle bir muhalefet var ki kendi kendileriyle yeterince uğraşıyorlar. Milletin üzerinde başa bir güç olmadığını sayısız örneklerle gördük.

Seçim öyle dört duvar arasında yapılan kirli pazarlıklarla kazanılmıyor. Seçim önce milletin gönlünde sonra sandıkta kazanılıyor.