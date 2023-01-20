Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Hz. Ali Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Büyüyen kuraklık tehlikesi

Büyükşehirler belediyenin sorumluluğunda. Büyükşehir belediyeleri kuraklığa karşı önlem almalı.

'Seçim 14 Mayıs'ta mesajı

Şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık.

Eğer 10 Mart'ta ilan edilirse 60 gün sonra seçim olur. Muhalefet 14 Mayıs'ı konuşmaya başladı, bu da hayırlı bir adımdır.

The Economist'e tepki

(The Economist) Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor? Benim milletim tayin ediyor. Benim milletim ne derse Türkiye'de o olur. Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi tayin edemez.

(Yunanistan) Adaları silahlandırmak suretiyle gerek Lozan gerek diğer anlaşmalarla ilgili olarak bunlara ters adımlar atmaktadırlar. Miçotakis'in söylemleri bölgenin kaderini belirlemeye yeterli değildir. Adalar'ın silahlandırılması diye bir şey yoktur. Uluslararası toplantılarda, gerekli olan yerlerde gerekli olanı söylüyoruz. Bunlar da artık başlarının çaresine bakacaklar.