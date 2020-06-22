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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babasıyla telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Kestel ilçesinde aşırı yağışın yol açtığı selde hayatını kaybeden engelli Kader Akbaba'nın babasıyla telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

AA22 Haziran 2020 Pazartesi 15:05 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 15:06
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonla bölgedeki son durum hakkında bilgi verdi. Daha sonra Erdoğan, selde hayatını kaybeden ve öğle vakti kılınan namazın ardından cenazesi toprağa verilen Kader Akbaba'nın babası Recep Akbaba ile görüştü.

Başsağlığı ve taziye dileklerini ileten Erdoğan, şunları söyledi:

"Bizler kaza ve kaderin imanımızın bir gereği olduğuna inanan insanlarız. Ne zaman, nerede bizi bunlar yakalar bilemeyiz. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi şahsım, ailem, milletim adına sizlere iletmek istiyorum. Arkadaşlarımla devamlı irtibat halindeyim. Allah onlardan da razı olsun. Gerek bakan arkadaşlarım gerek belediye başkanım, il başkanım ve milletvekillerimiz oradalar."

Recep Akbaba da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, Pakdemirli ile Soylu'nun yanında olduğunu ve kendileriyle ilgilendiğini ifade etti.

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