Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de... 5 anlaşma imzalandı

AA 21 Şubat 2022 Pazartesi 22:39 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 07:46

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi samimiyet, kardeşlik ve dayanışma temelinde geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, baş başa görüşme ve anlaşmaların imza töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

İki yıl aradan sonra Dakar'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Senegal'e beşinci gelişi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Sall ve Senegal halkına ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Şubat ayı itibarıyla Afrika Birliği Dönem Başkanlığını devralan Senegal'e başarı dileklerini ileten Erdoğan, "İstanbul'daki 3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde kabul ettiğimiz bildiri, eylem planı ve ortak uygulama raporuyla 2022-2026 döneminde Afrika'yla ilişkilerimiz bakımından bir yol haritası belirledik. Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi samimiyet, kardeşlik ve dayanışma temelinde geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Sall ile yaptıkları görüşmelerde, Türkiye-Senegal ilişkilerini tüm veçheleriyle ele aldıklarını dile getiren Erdoğan, iş birliğini derinleştirmek hususunda aynı kararlılığı paylaştıklarını bir kez daha ifade ettiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti vesilesiyle Dakar Olimpik Stadyumunun açılış törenine Cumhurbaşkanı Sall ile birlikte iştirak edecek olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Senegal'in sportif başarılarına başarı katacak yeni stadyumun bir Türk firması tarafından inşa edilmiş olmasıyla da ayrıca iftihar ediyorum. Senegal Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olarak yakaladığı büyük başarıdan dolayı yine kendilerini ayrıca tebrik ediyorum." dedi.

İkili ilişkilerde son dönemde düzenlenen karşılıklı üst düzey ziyaretlerin önemli bir ivme yakalanmasını sağladığına işaret eden Erdoğan, "Bugünkü görüşmelerde de ekonomi, yatırımlar, savunma sanayi ve terörle mücadele alanlarındaki ilişkileri nasıl daha ileri bir düzeye taşıyabiliriz, bunları etraflıca görüşme fırsatını bulduk." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinin yeni kançılarya binasının resmi açılışını da yarın yapacaklarını söyledi.

İki ülke arasındaki yakın dostluğun en güzel tezahürünü bilhassa ticaret ve yatırımlarda gördüklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Karşılıklı yatırımların yanı sıra ticaret hacmimiz günden güne çok daha fazlasıyla artıyor. Salgına rağmen 2021 yılında ikili ticaret hacmimiz önceki yıla göre yüzde 42 artarak 540 milyon doları aştı. Hedefimiz bu rakamı az önce Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi 1 milyar dolara ulaştırmak. İlişkilerimizi geliştirirken Senegal'in beşeri kaynaklarını öne çıkarmayı özellikle planlıyoruz. Örneğin, Senegal Stadyumunun inşasında Türk şirketleriyle beraber Senegalli kardeşlerimizin de alın teri var. Projede istihdam edilen toplam 1500 çalışandan 1000'i Senegalli kardeşlerimizden oluşmuştur. Firmalarımızın Yükselen Senegal Planı kapsamındaki katkıları Senegal halkının da desteği ile devam edecektir. Senegal'deki firmalarımız ayrıca enerji, çelik üretimi, sağlık, gıda sanayi, hazır beton üretimi ve altın işleme alanlarında karşılıklı menfaat temelinde faaliyetlerde bulunuyorlar."

Kalkınma alanında da yakın iş birliği içerisinde olduklarını dile getiren Erdoğan, "2007 yılından bu yana Senegal'de toplam 12 milyon dolar değerinde 186 projeyi hayata geçiren TİKA faaliyetlerini sürdürmekte kararlıdır. Türkiye Maarif Vakfımız ise Senegal'de 13 okulda toplam 857 öğrenciye eğitim veriyor. 1992 yılından bu yana Türkiye burslarından yararlanan Senegalli öğrenci kardeşlerimizin sayısı ise 187'ye ulaşmıştır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Senegal makamlarının FETÖ ile mücadelemizde sağladıkları destek için teşekkür ediyorum. Bu destek ve dayanışmanın bundan sonra da devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Sall'e ev sahipliği için teşekkür eden Erdoğan, ziyaretin hayırlara vesile olmasını diledi.

TÜRKİYE İLE SENEGAL ARASINDA 5 ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.

Erdoğan ve Sall'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa yaptıkları görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Sall'ın huzurunda iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.

Bu kapsamda, Dışişleri Bakanlığı ile Senegal Dışişleri ve Yurtdışındaki Senegalliler Bakanlığı arasında "Protokol Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Senegal Dışişleri ve Yurtdışındaki Senegalliler Bakanı Aisata Tall Sall tarafından imzalandı.

İki ülke hükümetleri arasındaki "Medya ve İletişim Alanlarında İşbirliği Protokolü" Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Senegal Kültür ve İletişim Bakanı Abdoulaye Diop tarafından imza altına alındı.

Türkiye ile Senegal Hükümetleri arasında "Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşması"nı ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Senegal İçişleri Bakanı Antoine Felix Diome imzaladı.

İki ülke hükümetleri arasında "Denizcilik İşbirliği Anlaşması" ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Senegal Balıkçılık ve Denizcilik Ekonomisi Bakanı Alioune Endoye tarafından imza altına alındı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Senegal Gençlik Bakanlığı arasında "İşbirliği Mutabakat Zaptı" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Senegal Gençlik Bakanı Nene Fatoumata Tall tarafından imzalandı.