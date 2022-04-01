Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: İstanbul'da liderler zirvesini gerçekleştirebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Hz Ali Camii'ndeki cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Hz Ali Camii'ndeki cuma namazının ardından açıklamalarda bulunuyor https://t.co/BI2l50D3fu — Star Gazetesi ���� (@stargazete) April 1, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Dün Sayın Zelenski ile bir görüşmemiz oldu. Bugün de 16.00 gibi Sayın Putin ile görüşmemiz olacak. Ön görüşmeler neticesinde varılan mutabakatın getirisini artık liderler bazında özellikle Kırım ve Donbass noktasında adımın atılması için liderlerle görüşmenin, bu konuda ev sahipliği yapabileceğimizi ifade ettik. Zelenski'nin olumlu bakışı var. Putin de daha önceden olumlu yaklaştı. Bugün yapacağımız görüşmeyle tarihi onlar belirleyecek. Olumsuz gidişatı olumlu hale çevirirsek mutluluk duyarız.

MAYIN KONUSU



Şu an itibarıyla bir sıkıntı yok ama tedbiri elden bırakmayacağız.