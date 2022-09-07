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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan'da resmi törenle karşılandı.

IHA7 Eylül 2022 Çarşamba 12:12 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in ardından Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan'a dün akşam saatlerinde geldi. Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarına bugün başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belgrad'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri kıtayı selamladı. Törenin ardından Erdoğan'a Sırbistan heyeti, Vuçiç'e ise Türk heyet tanıtıldı. İki lider daha sonra görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan temasları çerçevesinde Vuçiç ile gerçekleştireceği görüşmede ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, altyapı ve yatırım projeleri olmak üzere çeşitli alanlarda mevcut işbirliğinin daha da ilerletilmesi için çalışmaların ele alınması bekleniyor. Erdoğan, Vuçiç ile düzenleyeceği ortak basın toplantısının ardından Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda iş adamlarına hitap edecek. Belgrad Kulesini de ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan temaslarını tamamlayarak Balkan turunun son durağı olan Hırvatistan'a geçecek.

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