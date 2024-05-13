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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son derece yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Son derece verimli, samimi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Terörle mücadelede beklentilerimizi paylaştık. İlişkilerimizdeki olumlu atmosferin Yunanistan'daki Türk azınlık ve soydaşlarımızın haklarının karşılanmasına katkı sağlamasını bekliyoruz' dedi.

AA13 Mayıs 2024 Pazartesi 15:59 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Sayın başbakanla biraz önce dar kapsamlı son derece verimli, samimi, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde ikili gündemimizde yer alan konuları etraflıca gözden geçirdik. Geçtiğim yıl 6 milyar dolar olan ikil ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefi için çalışıyoruz."

"Görüşmelerimizde Türk-Yunan birbiriyle bağlantılı sorunları ele aldık. FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele de gündemimizin üst sırasındaydı. Yunanistan'la terörle mücadele konusunda anlayış birliğimiz güçleniyor"

İlişkilerimizdeki olumlu atmosferin Yunanistan'daki Türk azınlık ve soydaşlarımızın haklarının karşılanmasına katkı sağlamasını bekliyoruz.

"TERÖRLE MÜCADELE GÜNDEMİMİZDEYDİ"

Yunanistan'la terörle mücadele konusunda anlayış birliğimiz giderek güçleniyor. Terör örgütlerine, bölgemizin geleceğinde yer olmadığına dair mutabıkız. Sorunlarımızı diyalogla çözme irademize bağlıyız.

Kıbrıs sorununun Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı çözüme kavuşturulması mühimdir. Böyle bir adım, bölgemizin istikrar ve huzurunu güçlendirecektir.

Türkiye olarak İsrail'i ateşkese zorlamaya ve Filistin Devletinin tanınırlığını artırmaya yönelik diplomatik temaslarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 35 bini aşan Filistinli masum sivilin katledilmesi karşısında Batılı ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplum sesini artık daha gür çıkarmalıdır.

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