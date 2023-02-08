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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an itibarıyla Hatay'ımızda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şu an itibarıyla Hatay'ımızda asker, jandarma, polis, toplamda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor' dedi.

8 Şubat 2023 Çarşamba 18:13 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an itibarıyla Hatay'ımızda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Gereken her adımı atarak kimseyi yıkıntılar altında bırakmayacak, kimseyi mağdur etmeyecek bir afet yönetimi yürüteceğiz."

(Kahramanmaraş merkezli depremler) Devlet-millet omuz omuza vererek, afetin yol açtığı yıkıntıları da kaldıracağız, hiçbir vatandaşı sahipsiz bırakmayacağız"

"Kamu personelinden STK'lere,yurt dışı ekiplerinden gönüllülere, sayıları 60 bini bulan akredite kişiler canla başla çalışıyor"

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