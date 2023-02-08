Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an itibarıyla Hatay'ımızda 21 bin 200 personel görev ifa ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:
"Gereken her adımı atarak kimseyi yıkıntılar altında bırakmayacak, kimseyi mağdur etmeyecek bir afet yönetimi yürüteceğiz."
(Kahramanmaraş merkezli depremler) Devlet-millet omuz omuza vererek, afetin yol açtığı yıkıntıları da kaldıracağız, hiçbir vatandaşı sahipsiz bırakmayacağız"
"Kamu personelinden STK'lere,yurt dışı ekiplerinden gönüllülere, sayıları 60 bini bulan akredite kişiler canla başla çalışıyor"