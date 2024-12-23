Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Külliyede düzenlenen kabine toplantısı sona erdi. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda asgari ücret ve Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Buradan televizyon ekranlarında, sosyal medya platformlarında veya radyo kanallarında şu an bizleri takip eden her bir vatandaşıma selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Konuşmamın hemen başında, dün Muğla'da hastaneye çarparak düşen ambulans helikopterde vefat eden iki pilot, bir hekim ve bir sağlık personelimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına sabır diliyor, sağlık camiamızın başı sağ olsun diyorum. Biliyorsunuz dün Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümüydü. Aralarında merhum, büyük dedemin de olduğu Sarıkamış şehitlerimize ve gazilerimize bugün bir kez daha Cenab-ı Mevla'dan rahmet diliyorum. Allah'u Ekber ve Soğanlı Dağları'nda vatan savunması esnasında kar çiçekleri gibi toprağa düşen kahramanları minnetle iade ediyor. Rabbim asil ruhlarını saat, mekanlarını cennet eylesin diyorum.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Her zaman altını çizdiğim gibi biz hesaba çekilmeden önce 'nefsinizi hesaba çekin' ikazını rehber edinmiş bir kadroyuz. pic.twitter.com/AXoqZeY5k6 — 24 TV (@yirmidorttv) December 23, 2024

'GELECEK YILA DAİR YOL HARİTALARIMIZI TEKEMMÜL ETTİRİYORUZ'

Aziz milletim, 2024 yılının son kabine toplantısını biraz önce gerçekleştirdik. Kabine toplantımızda dış politikadan ekonomiye, sanayi ve teknoloji alanındaki atılımlarımızdan göçün idaresine kadar birçok konuyu masaya yatırdık. Bakan arkadaşlarımız yaptıkları sunumlarla hem son iki haftayı etraflıca değerlendirdiler, hem de önümüzdeki döneme dair talimatlarımızı aldılar. Her zaman altını çizdiğim gibi, biz hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekin ikazını rehber edilmiş bir kadroyuz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Merkez Bankamızın rezervleri düzenli olarak artıyor. Brüt rezervlerimiz geçen hafta 163,5 milyar dolara çıktı. Ve şimdiye kadarki en yüksek seviyeyi gördü. pic.twitter.com/zvEsY0x4SY — 24 TV (@yirmidorttv) December 23, 2024

2024 yılını tamamlarken bir taraftan yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı en objektif şekilde sorguluyor, diğer taraftan da gelecek yıla dair yol haritalarımızı tekemmül ettiriyoruz. Bugünkü kabine toplantımızda da bu hassasiyetimiz tecessüm etmiştir. Şunu bir defa vurgulamak isterim, biz bugüne kadar hep kendimizle yarıştık, çıtayı daima yukarıya taşıdık. Şimdi de hedeflerimiz doğrultusunda azimle, cesaretle, sabırla ilerliyoruz. Partimizin 23. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye Yüzyılı'nın 2. Bütçesini 17 Ekim'de gazi meclisimizin takdirine sunmuştuk. 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2023 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu tekliflerimiz, Cumartesi günü genel kurulda 317 evet oyuyla kabul edildi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Rekabet kurallarını ihlal ederek veya söylentiler yayarak enflasyonu körükleyen fırsatçılarla mücadelemizde yeni yılda daha kararlı olacağız. pic.twitter.com/3COcxzoXi0 — 24 TV (@yirmidorttv) December 23, 2024

'DEZENFLASYON SÜRECİ 2025 YILINDA İVMELENEREK DEVAM EDECEK'

2025 bütçesinin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. 2025 bütçesinin en temel vasfı ülkemizin 22 yıllık kazanımlarını perçinleyen yatırımları, ekonomik istikrarı ve sosyal refahı önceleyen bir bütçe olmasıdır. Gerek Cumhurbaşkanı yardımcımız, gerek Hazine ve Maliye Bakanımız bütçenin detaylarını ve hedeflerini derli toplu bir şekilde anlattılar. 2025 yılı bütçesine halkın bütçesi değil diyenlere sadece şu rakamları hatırlatmak istiyorum. Mayıs ayında başlayan dezenflasyon süreci inşallah 2025 yılında ivmelenerek devam edecek. Rekabet kurallarını ihlal ederek veya söylentiler yayarak enflasyonu körükleyen fırsatçılarla mücadelemizde yeni yılda daha kararlı olacağız.

6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak son iki yıldır hep gündemimizin ilk sırasındaydı. 2023 ve 2024 yılında bu amaçla günümüz fiyatlarıyla toplam 2,6 trilyon lira para harcadık. Yani bugünkü kurla 75 milyar dolarlık harcama yaptık. Deprem yatırımları gündemimizdeki yerini 2025 yılı bütçesinde de koruyor. Deprem bölgesini inşa ve ihya faaliyetlerimiz kapsamında toplam 584 milyar lira ayırdık. Deprem turistleri ne yaparsa yapsın biz en son hak sahibi vatandaşımızla güvenli yuvasına ve ticarethanesine kavuşana kadar durmadan dinlenmeden çalışacağız. Aziz milletim 2002'den beri hazırladığımız tüm bütçelerde sosyal devlet ilkesini hayata geçirmeye özel önem verdik.



'SOSYAL YARDIMLAR İÇİN 651 MİLYAR LİRA KAYNAK AYRILDI'

Halkın kaynaklarını toplumun çeperlerinden başlayarak halkımızın tamamı için kullandık. 2025 yılında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı gözetmeyi sürdüreceğiz. Bu kapsamda sosyal yardımlar için ayırdığımız rakam 651 milyar liradır. Enerjide vatandaşımıza verdiğimiz destekleri emeklilerle olan buluşmamızda gelen hatlarıyla paylaşmıştım. Bakınız 2002 yılında asgari ücretli bir kardeşimiz evinde kullandığı 200 kWh elektrik için aylığının %20'sini, 100 metreküp doğalgaz için ise %26'sını ayırmak mecburiyetindeydi. Bugün aynı miktar elektrik için aylığının %2,4'ünü, doğalgaz için de %5,6'sını ayırması yeterlidir. En düşük emekli aylığı alan vatandaşımız 2002'de elektriğe maaşının %15,3'ünü, doğalgaza %19,3'ünü harcıyordu. Şimdi bu oranlar elektrikte %3,3'e, doğalgazda %7,7'ye geriledi. 2024 yılında vatandaşlarımızın her 100 liralık doğalgaz faturasının 65 lirasını, 100 liralık elektrik faturasının 60 lirasını biz üstlendik.



#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): "Suyun fiyatını indireceğiz" vaadiyle göreve gelip son 5 yılda suya yüzde 100'ün üzerinde zam yapanlar özellikle bu söylediklerimizi mahcubiyetle not etmelidir. pic.twitter.com/E2gremKTcb — 24 TV (@yirmidorttv) December 23, 2024

'İSTİHDAMA VE ÜRETİME 2,6 TRİLYON LİRADAN FAZLA BİR KAYNAK AYIRDIK'

Enerji desteği olarak 2025 yılında bütçede 472 milyar lira kaynak tahsis ettik. Suyun fiyatını indireceğiz vaadiyle göreve gelip son 5 yılda suya %100'ün üzerinde zam yapanlar özellikle bu söylediklerimizi mahcubiyetle not etmelidir. Birçok şehrimizde vatandaşlarımızın su faturaları elektrik faturalarından daha yüksek geliyor. Bunun takdirini milletimizin yaptığına ve yapacağına inanıyorum. Diğer başlıklarda da vatandaş odaklı bir anlayışla bütçemizi şekillendirdik.



2025 bütçemizde istihdama ve üretime 2,6 trilyon liradan fazla bir kaynak ayırdık. Yatırımlar için tahsis ettiğimiz tutar ise 1 trilyon 568 milyar liradır. 2025 yılı boyunca da çiftçimize, esnafımıza, sanayicimize, ihracatçımıza yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar bizim 22 yıldır durduğumuz yer bellidir. Biz kaderini ülkenin ve milletin kaderiyle özdeşleştirmiş bir hükümetiz. Sessiz yığınların sesi, kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktığımız bu yolda tam 22 yıldır sendelenmeden yürüyoruz.

'MUHALEFETE DAİR ACI GERÇEKLERİN SERT DUVARINA ÇARPTIK'

Bundan sonra da bu çizgimizde en ufak bir değişiklik olmayacak. Burada yaşadığımız bir hayal kırıklığını da ifade etmek zorundayım. Biz istiyoruz ki, dünya ve Türkiye değişirken, muhalefet partileri de kendini değiştirsin, yenilesin, güncellesin. Hadi zihniyet değişmiyor, bari en azından üslup değişsin, tarz değişsin, söylem değişsin. İktidara geldiğimiz günden bu yana hep böyle bir muhalefet özlemi içinde, böyle bir muhalefet arayışı içinde olduk. Ancak her defasında muhalefete dair acı gerçeklerin sert duvarına çarptık. Dünyayı takip eden, gelişmeleri doğru okuyan, ülkeye ve millete ufuk çizen, hepsinden öte sözünün ağırlığı olan bir muhalefet henüz ülkemizde neşvü nema bulmadı. Muhalefet daha önceki görüşmelerde yaptığı gibi maalesef 2025 bütçesi görüşmelerinde de katkı sunmak, yapıcı eleştiride bulunmak yerine görüşmeleri sabote etmeyi, kışkırtmayı, komisyon aşamasından genel kurula kadar tüm süreci terörize etmeyi tercih etmiştir. Son bütçe görüşmelerinde de afaki söylemler, ucuz polemikler, buram buram provokasyon kokan açıklamalar dışında hiçbir şey göremedi. Yıllar geçiyor, isimler değişiyor, liderlik koltuğunda oturanlar değişiyor ama muhalefetin siyaset tarzında zerre miskal tekamül yaşanmıyor. Böyle gelmiş ama artık böyle gitmesin diyoruz. 2025 yılının muhalefet zihniyetinde ve tarzında asgari düzeyde de olsa bir iyileşmeye kapı aralamasını ümit ediyoruz.

Strateji ve bütçe başkanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere bütçe ve kesin hesap kanunu tekliflerinin hazırlanmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarını tebrik ediyorum. AK Parti grubumuz ile Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi grubuna Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye bütçe görüşmelerindeki dirayetli duruşları dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Yasama aşamasında teklifleri, tenkitleri, değerlendirmeleriyle bütçe sürecine katkı veren tüm milletvekillerimize de teşekkürlerimi iletiyorum.