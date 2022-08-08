Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde 13. Büyükelçiler Konferansı'nda katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Konferansın icrasında emeği geçen herkesi şimdiden tebrik ediyorum.

* Devletimizi gururla temsil eden büyükelçilerimizin değerlendirmelerinin son derece kıymetli olduğuna inanıyorum.

* Elitist zihniyetin engellemelerine maruz kaldık, mücadele ettik. Kararlı mücadele sayesinde saldırıları boşa çıkardık.

* Göreve geldiğimizde birçok karanlık odakla mücadele ettik. Devletin içine çöreklenmiş yapıların hedefi haline geldik.

* Devletin içine çöreklenmiş karanlık yapıların hedefi haline geldik ama hamdolsun milletimizin güçlü desteği sayesinde tüm saldırıları boşa çıkardık.

* Büyükelçiler Konferansı'nın önemi aradan geçen 14 yıl sonra çok iyi anlaşılıyor.

* Türkiye son asrın en büyük sağlık krizini başarıyla yürüten en güçlü ülkelerden biri oldu.

* Türkiye rekabetin, güç savaşının, çekişmenin hatta çatışmanın bedelini ödemiş bir ülkedir.

* Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek Türkiye'ye bedel ödeten vesayetçi yaklaşımları rafa kaldırdık.

* Zelenski ve Putin ile görüşmelerimizde sorunların diyalog ile çözülmesi gerektiğini vurguladık.

* Yaşadığımız tecrübeler, adil bir barışın kaybedeni olmayacağını göstermiştir.

* (Tahıl koridoru ile ilgili olarak) Bizim gibi barışı savunanlar kadar savaşın uzamasını isteyenler de vardı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen çabalarımızı sürdürerek tahıl koridoru mutabakatının hayata geçirilmesini temin ettik.

* 44 gün süren destansı mücadeleyle Karabağ yeniden özgürlüğüne kavuşmuştur.

* Ermenistan'ın gelişmeleri doğru okuyarak Azerbaycan ve Türkiye'nin samimi çağrılarına karşılık vermesiyle bölgemizin istikrara kavuşacağına inanıyorum.

* Yaşadığımız acı tecrübeler bize savaşı kazananının, adil bir barışın da kaybedeninin olmayacağını göstermiştir. Çocukların daha ömürlerinin baharındayken can verdiği bir ortamda kimsenin kendisini güvende hissedemeyeceği açıktır

* Gıda krizinin kapıda olduğu bir dönemde dünya arz güvenliğine katkıda bulunduk.

* Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkilerimizi eskisinden daha güçlü hale getirmeye çalışıyoruz.

* İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'ye saldırıları karşısında net bir duruş sergiledik. Kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi yoktur. Türkiye, Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerinin yanındadır.

* Abdülhamid Han adını koyduğumuz 4. sondaj gemimizi yarın Mersin Taşucu Limanı'ndan uğurlayacağız.

* (Suriye'ye harekat hazırlığı) Terör örgütünün yuvalandığı bölgeleri temizleyeceğiz. Güney sınırımız boyunca 30 km derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir. Güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz.

* Mevcudiyetimizi küresel ölçekte göstermemiz çok taraflı platformlarda da söz sahibi olmamızı gerektiriyor. BM, NATO, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türk Devletleri Teşkilatı gibi platformlarda sözünün ağırlığı olan bir ülkeyiz.

* Terör örgütlerine on binlerce TIR dolusu silah vermenin, etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili taziye mesajları yayımlamanın müttefiklik ilişkisiyle bağdaşmadığı ortadadır.

* Türkiye ne Doğuya ne de Batıya sırtını dönemez. Doğu ile de Batı ile de ilişkilerimizi aynı anda güçlü tutmamız gerekiyor.

* Hiçbir NATO ülkesinin Türk adaletinden kaçan FETÖ'cü alçaklar ve PKK'lı teröristler için birer güvenli liman olmaması gerekir.

* Ülkemiz sadece PKK ile mücadelesinde değil, FETÖ ile mücadelesinde de yalnız bırakıldı.

* Finlandiya ve İsveç verdikleri sözleri yerine getirmezlerse NATO üyeliklerini onaylamayacağız.

Dernekler ve camiler üzerinde giderek yoğunlaşan baskıları etkisiz hale getirmenin çaresine hepimiz bakmalıyız. 2023 seçimleri öncesinde büyükelçilerimizin mesuliyetleri de artmaktadır. Bu seçimlerin suhunetle ülkemize, milletmize, demokrasimize yakışır şekilde düzenlenmesinde sizlere çok önemli görevler düşüyor.