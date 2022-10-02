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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Türkiye'den üst düzey ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den üst düzey bir heyetin Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

AA2 Ekim 2022 Pazar 23:39 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Türkiye'den üst düzey ziyaret
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın yarın Libya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada "Ziyaret sırasında, Libya'daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim iş birliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.

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