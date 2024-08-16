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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve çeşitli konuları içeren milletlerarası 3 anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA16 Ağustos 2024 Cuma 09:14 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
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25 Ekim 2017'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının Özbekistan Cumhuriyeti'ndeki Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın İlişkin Notalarla Birlikte Onaylanması" hakkındaki karara göre, sağlık hizmetleri, eğitim, enerji ve ekonomik kalkınma projeleri gibi birçok alanda iki ülke arasında işbirliğine gidilecek.

ÖZBEKİSTAN İLE İŞBİRLİĞİ

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 29 Mart 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlü Nakli Antlaşmasının Onaylanması"na ilişkin karara göre, taraflar, hükümlülerin nakledilmesiyle ilgili hususlarda işbirliği yapacak.

IRAK İLE İMZALANAN ANLAŞMA

Ayrıca, 22 Nisan'da Irak'ın başkenti Bağdat'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması" da onaylandı. Buna göre, altyapı, çevre ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ile altyapısına ilişkin konularda ortak projeler gerçekleştirilmesi kararı alındı.

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