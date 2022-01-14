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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'nde konuşuyor

İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde, Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Milli savunma projelerimiz sayesinde Türk savunma sanayii ürünlerini kullanan ülke sayısı giderek artıyor' dedi.

AA14 Ocak 2022 Cuma 14:31 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 14:39
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde, Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Türkiye bütün ambargolara rağmen milli çıkarlarının gerektiği tüm hamleleri yapabilmesini, savunma sanayide elde ettiği ilerlemeye borçludur "

"Türkiye, gerçekleştirdiği savunma sanayi alımları sayesinde bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke konumuna ulaştı."

"Savunma sanayimizin kritik projeleri konusundaki önemli gelişmeleri ardı ardına yaşayarak 2022 yılına güzel bir giriş yaptığımıza inanıyorum."

"Milli savunma projelerimiz sayesinde Türk savunma sanayii ürünlerini kullanan ülke sayısı giderek artıyor "

"Gözümüz uzayda. Uzay alanında da gerek fırlatma sistemleri gerekse uydu sistemleri geliştirmeye yönelik çalışmalarımız sürüyor."

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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