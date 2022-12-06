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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİSK 28. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİSK 28. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor

6 Aralık 2022 Salı 14:55 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

TİSK'in 28'inci genel kurulunun ülkemiz, çalışma hayatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Hepimizin malumu olduğu üzere işçi işveren arasındaki diyalog düzgün olmadığı zaman sosyal iletişim sorunlu olmaktadır.

Çalışma hayatını tüm taraflarıyla dinledik, adalet ve hakkaniyeti elden bırakmadan orta yolu bulmaya gayret gösterdik.

"İşçi-işveren arasındaki diyalog güçlü olmadığı zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır"

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • TİSK
  • genel kurul

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