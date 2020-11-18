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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuşuyor

18 Kasım 2020 Çarşamba 14:48 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 14:54
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