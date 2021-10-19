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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TUR' ile TSİ 15.15'te Togo'nun başkenti Lome'ye geldi.

AA19 Ekim 2021 Salı 15:25 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 15:25
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Erdoğan, Gnassingbe Eyadema Uluslararası Havalimanı'nda Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Lome'ye geldi.

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