Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplanıp dağılmaktan başka icraatları yok!

Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesinde düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı"nda gençlerle bir araya geldi.

Türkiye için hayal kuran, hayallerinin peşinden giden gençlere selam ve sevgilerini göndererek sözlerine başlayan Erdoğan, 1,5 yıl aradan sonra Erzurum'da bulunmaktan, Erzurumlu gençlerle kucaklaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti, açılışını yaptıkları eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diledi.

Aşkları, sevdaları, ahde vefaları için gençlere teşekkür eden Erdoğan, "Siz var ya siz... Dosta güven, düşmana korku salan bu muhabbetiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenine resmi rakamlara göre 100 bin kişinin katıldığını ifade edince gençler, "Erzurum seninle gurur duyuyor" sloganı attı. Erdoğan da bunun üzerine şunları söyledi:

"Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. İnşallah asıl gurur paylaşımını seçimin akşamı yapacağız. Gençler; Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Rabb'im ezelden ebede giden kardeşliğimizi kaim eylesin. Sizlerin şu heyecanını görüp duygulanmamak mümkün mü? Bir de diyorlar ki 'AK Parti'de gençlik yok.' Sizlerin şu dinamizmine şahit olup da gururlanmamak mümkün mü? Rabb'ime bana sizler gibi yol ve dava arkadaşları verdiği için bir kez daha hamd ediyorum. Gençlerimizle vakit geçirmenin, sizlerle hasbihal etmenin benim için her zaman yeri ayrı oldu. 40 seneyi aşan siyasi hayatım boyunca hep gençlerle yol yürüdüm. İlk günden beri sizlerin yol ve dava arkadaşlığını daima baş üstünde tuttum."

- "Türkiye'yi 2053 vizyonuyla buluşturacak kuşaklar sizlersiniz"

Türkiye'nin ufku geniş zihni açık, pırıl pırıl gençleriyle daima iftihar ettiğini vurgulayan Erdoğan, ülkeyi karış karış dolaşırken özellikle gençlerle bir araya gelmeye önem verdiğinin altını çizdi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri gençlere sürekli karamsarlık, umutsuzluk aşılarken biz hiç ayrım yapmaksızın tüm gençlere, burada olduğu gibi umut olduk. Gençlerimizin duyguları üzerinden siyasi saltanatlarını devam ettirmeye çalışanlara inat, biz her alanda gençlerimizin önünü açtık. Muhalefet, toplanıp dağılmaktan başka hiçbir icraat yapmazken, biz ülkemizin dört bir yanındaki gençlerimize kulak verdik. Birileri FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemek için 10 bin kilometre uzağa giderken, biz cağ kebabını yedik ve biz gittiğimiz şehirlerde kardeşlerimizin sofralarına misafir olduk."

Erdoğan, sadece bu yıl içerisinde gençlerle 30'un üzerinde buluşma, toplantı, festival gibi etkinliklerle bir araya geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu programların istisnasız hepsinde gördüğümüz manzara şudur: Türkiye'nin, alfabedeki bir iki harfe hapsedilemeyecek kadar özgün bir gençliği var. Türkiye'nin, diğer ülkelerdeki yaşıtlarına taş çıkartacak kadar azimli, çalışkan, üretken, muazzam bir gençliği var. Türkiye'nin, ülkemizle birlikte dünyayı da yakından takip eden ufku geniş bir gençliği var. Türkiye'nin, Batı'yı kuru kuruya taklit yerine tarihinden, kültüründen, medeniyet değerlerinden beslenen özgüven sahibi bir gençliği var. Tüm bunların ötesinde Türkiye'nin, merhum üstadın ifadesiyle, 'Kim var diye seslenilince sağına soluna bakmadan fert fert ben varım cevabını veren' gençlik burada.' Böyle bu gençliği her yerde bulamazsınız, bu gençlik farklı.

Sizlere baktıkça, tüm bu özelliklere ve çok daha fazlasına sahip bir gençlik görüyorum. Karşımda, Türkiye ile birlikte gönül coğrafyamızdaki 100 milyonların da umudu olan TEKNOFEST gençliğini görüyorum. Rabb'im, bu gençliği korusun, kollasın, ayağına taş değdirmesin diyorum. Sevgili gençler, sizler bizim aydınlık ve müreffeh yarınlarımızın teminatısınız. Türkiye'yi 2053 vizyonuyla buluşturacak, ardından 2071'i yeni nesillerin avuçlarına emanet edecek olan kuşaklar sizlersiniz."

- "Son 20 yılda ne yaptıysak Türkiye'yi bugünlere hazırlamak için yaptık"

Salonda sadece yarınların siyasetçileri, bürokratları, bilim insanları, iş adamları olmadığını belirten Erdoğan, burada adım adım Türkiye yüzyılını inşa edecek mimarların da olduğunu bildirdi.

Erdoğan, gençlere seslenerek, "Şunu aklınızdan çıkartmayın, bizim 20 sene boyunca yürüttüğümüz mücadeleye siz sahip çıkacaksınız. Yıllardır şeref payesi olarak gururla taşıdığımız millete hizmet bayrağını sizler devralacak, inşallah sizler yükselteceksiniz. Son 20 yılda ne yaptıysak Türkiye'yi bugünlere hazırlamak için yaptık." diye konuştu.

Önce millet ve ülke için hayal kurduklarını, sonra bu hayalleri hedefler haline getirdiklerini ve ardından da hedefleri tek tek gerçeğe dönüştürdüklerini belirten Erdoğan, asla, "böyle gelmiş böyle gider" diyenlerden, sorunların büyüklüğü karşısında yılgınlığa kapılanlardan olmadıklarını kaydetti.

Erdoğan, "iman varsa imkan da ardır" inancıyla, Türkiye'nin potansiyelini en üst düzeyde değerlendirmeye çalıştıklarını, eğitim, sağlık, teknoloji, ulaşım, istihdam, yüksek öğrenimde kendilerinden önce yapılanları 5'e, 10'a, 15'e katlayan işlere imza attıklarını, üniversite sayısını 76'dan 208'e yükselterek tüm şehirlere açtıklarını, yükseköğretimi bir ayrıcalık olmaktan çıkardıklarını söyledi.

- "Daha iyi imkanlar sunmaya devam edeceğiz"

Şehre ikinci bir devlet üniversitesi olarak Erzurum Teknik Üniversitesini kazandırdıklarını hatırlatan Erdoğan, gençlik merkezi sayısını 9'dan 432'ye, toplam spor tesisi sayısını 1575'ten 4 bin 290 seviyesine getirdiklerini bildirdi.

Erdoğan, yükseköğrenim yurt yatak kapasitesini ise 182 binden 850 bine ulaştırdıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bay Kemal ne diyor, 'bir senede bütün yurt sorunlarını çözermiş.' Senin şu anda 10-11 tane büyükşehrin var, oralarda kaç tane acaba yurt yaptınız? Şu anda sadece Erzurum'da 19 bin 14 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları yaptık. Ayrıca lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenim gören gençlerimizin burs ve kredi imkanlarını genişlettik.

Buradan sesleniyorum Bay Kemal, 6'lı masa; göreve geldiğimizde burs neydi, 45 liracıktı, şimdi 45 liradan aldık, yıl başından itibaren lisans öğrencileri için 1250 lira, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 lira, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liraya çıkarttık. Gençler, asgari ücret ne oldu, 8 bin 506 oldu. Temmuz ayında hayata geçirdiğimiz düzenlemeyle toplam 3,3 milyon öğrencimizi 27 milyar liralık bir maddi külfetten kurtardık. Çok daha önemlisi, hatırlayın biz geldiğimizde öğrencilerin harç denilen sıkıntıları var mıydı? Sildik mi? Bir kalemde sildik, bitirdik o işi ve yurtlarımızda kalan öğrencilerimize yaptığımız beslenme yardımını 1800 liraya yükselttik."

Erdoğan, 2022-2023 döneminde yurt ücretlerine zam yapmayarak öğrencilerin geçen yılki fiyatlarla barınmalarını sağladıklarını, yurtlarda ücretsiz internetten seyahat imkanlarına, hibe desteklerinden staj programlarına kadar tarihi nitelikte pek çok adım attıklarını belirterek, "Hamdolsun gençlerimizin de bu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek, kendilerine olan güvenimizi boşa çıkarmadıklarını gördük. Bundan sonra da sizin için çalışmaya, size hayallerinizi gerçeğe dönüştürebileceğiniz daha iyi imkanlar sunmaya devam edeceğiz." dedi.

- "Birkaç ay sonra Togg'un oltu siyahını yollarımızda görmeye başlayacağız"

Gelecek hafta yeni umutlar, yeni heyecanlarla 2023'ün karşılanacağını dile getiren Erdoğan, "2023 sıradan bir yıl olmanın ötesinde tarihimizde pek çok dönüm noktasını içinde barındıran bir sembol." diye konuştu.

Erdoğan, gelecek sene Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünün sevincinin, 85 milyon olarak hep birlikte yaşanacağını ifade ederek, "Artık nüfusumuz da 85 milyon olmayacak, 86, oraya çıkacağız." dedi.

Cumhuriyet'in yeni yüzyılını, taşıdığı öneme uygun şekilde idrak etmek için canla başla çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu amaçla 2023'ü, Türkiye yüzyılı vizyonumuzun başlangıç noktası haline getirmek istiyoruz. Türkiye yüzyılını, muhalefet gibi kuru gürültüyle, içi boş sloganlarla, kimsenin itibar etmediği uyduruk iddialarla değil, özellikle siz gençlerimize ufuk kazandıracak projelerle ete kemiğe büründürmeyi hedefliyoruz.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u sizlerin de heyecanla beklediğini biliyorum. Türk sanayisinin gurur vesilesi olan Togg'un üretimi, şu anda devam ediyor. İnşallah, birkaç ay sonra Togg'un oltu siyahını yollarımızda görmeye başlayacağız.

Ayrıca ülkemiz donanmasının şimdiye kadar gördüğü en büyük askeri gemisi olacak Anadolu'yu, yine gelecek sene kullanıma sunuyoruz. Yine gelecek yıl muharip insansız savaş uçağımız Kızılelma'nın seri üretimi başlıyor, milli muharip uçağımızı da hangardan çıkartıyoruz.

Tasarım, üretim, montaj, yazılım ve testleri tamamen yerli imkanlarla geliştirilen İMECE uydumuzu ve Türksat 6A'yı uzaya fırlatıyoruz. Böylece uzaydaki toplam uydu sayımızı 10'a çıkarmış olacağız. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gazı da 2023'ün ilk çeyreğinde evlerimizde kullanacağız."

Erdoğan, daha pek çok müjdeyi 2023'te milletle paylaşacaklarını aktararak, "Amerika ile görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sanan cahiller başta olmak üzere Türkiye'yi küçümseyenlere, milletimizi hafife alanlara, ülkemizin son 20 yılda nereden nereye geldiğini bir kez daha göstereceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsü'ndeki "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağından istifade etmek yerine yabancı ekonomi komiserlerinden medet umanlara bu ülkenin gerçek potansiyelini ispat edeceklerini söyledi.

Bunu, son 20 yıldır olduğu gibi yine gençlerle beraber yapacaklarını vurgulayan Erdoğan'ın, "Sandıkları patlatmaya hazır mıyız?", "Yanımızda olmayan tüm genç kardeşlerimizi bu noktada harekete geçiriyor muyuz?" sorularına, salondakiler "evet" cevabını verdi.

Erdoğan, gelecek seçimlerin, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını layıkıyla idrak etme yanında Türkiye'nin kutlu yürüyüşünün kesintiye uğramaması için de çok büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Sandık önümüze geldiğinde yapacağımız tercih çok nettir. Ülkemiz, ya sabah akşam sürekli kavga eden, birbirlerinin kuyusunu kazan, 'altılı masa' denilen ucube yapının insafına kalacak ya da AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın güçlü, vizyoner, dirayetli liderliğinde emin adımlarla geleceğe yürüyecektir." ifadelerini kullandı.

Ülkenin, siyasi çekişmelerle en kıymetli yollarını heba ettiği kaybolan yıllarına, 1990'ların kriz günlerine geri dönemeyeceğinin altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin Kovid-19 ve Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi krizleri başarıyla yöneten bir ülke olarak varlığını sürdüreceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin, ya ortaya proje namına hiçbir şey koyamayan vizyonsuzlara mahkum olacağını ya da dünyanın gıptayla baktığı devasa projeleri hayata geçirmeye devam edeceğine işaret etti.

Gelecek seçimlerde, Türkiye'yi, terörle mücadeleden dış politikaya, Türk dünyasıyla tüm ilişkilerden Filistin ve Kıbrıs davasına kadar her alanda birbirine taban tabana zıt yol ayrımlarının beklediğine işaret eden Erdoğan, "Göreve geldiğimizde Türkiye'nin bir numaralı sorunu terördü. Şimdi terör kaldı mı? Cudi'yi çökerttik mi? Gabar'ı çökerttik mi? Tendürek'i çökerttik mi? Bestler Deresi'ni çökerttik mi? Biz onların inlerine gireceğiz dedik. Girdik mi? Ama birileri de Suriye'nin kuzeyine gidip, orada turistik seyahat yapacakmış. Onlar terörle böyle mücadele ediyor, biz ise inlerine girerek ediyoruz. Farkımız bu." diye konuştu.

- "Gençlerimize çok önemli görevler düşüyor"

Erdoğan, son bir haftada yaşananların bile, önündeki ve arkasındakilerle birlikte altılı masanın "organik değil tamamen inorganik, yani naylon, tamamen proje mahsulü bir yapı" olduğunu gösterdiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Her türlü ayak oyununun çevrildiği, fitnenin, fesadın, entrikanın kol gezdiği bu garip birliktelikten ne ülkeye ne millete ne gençlerimize hiçbir hayır gelmeyeceği anlaşılmıştır. Şayet solukları yetip de o vakte kadar ayakta kalabilirlerse 2023 seçimleri, eski Türkiye bakiyesi bu arkaik ekibin siyaset sahnesinden silinmesine de vesile olacaktır. Bunun için hepimize, özellikle de gençlerimize çok önemli görevler düşüyor."

"2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanacak, sandıktan kimin çıkacağının kararını en çok da bu gençlerimiz verecek. Yani önümüzdeki seçimlerin kilidini şu veya bu parti değil bizatihi sizler açacaksınız." diyen Erdoğan, gençlere şu sözlerle seslendi:

"Kullanacağınız oylarla Türkiye'nin gelecek 5 yılıyla birlikte aynı zamanda 25 yılına da damga vuracaksınız. AK Parti'nin, gençlerin partisi olduğunu sizler göstereceksiniz. Sizlerden bu hassasiyetle 2023 seçimlerine yaklaşmanızı bekliyorum. Gençler; rehavete kapılmak yok, korkmak, çekinmek yok, yorulup geriye düşmek yok. İnanacağız, çalışacağız, koşturacağız, sandıklara sahip çıkacağız. Allah'ın izniyle 2023 seçimlerinde yine çok büyük bir zafere hep birlikte imza atacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Erzurum 2023 için kapı kapı dolaşmaya var mıyız?", "İlk oyum Erdoğan'a ilk oyum AK Parti'ye diyerek tüm arkadaşlarınızı sandığa götürmeye var mıyız?", "Gençler, Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa ediyor muyuz?", "Sizin eseriniz olacak 2053 Türkiye'sini inşa etmeye hazır mısınız?", "Bir sonraki nesil için 2071 Türkiye'sinin temellerini şimdiden atmaya var mıyız?" sorularını, gençler "evet" diyerek yanıtladı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı

Babasının 35 yaşındayken öğretmen olmak için yeniden üniversite okumaya başladığını ve KPSS'ye girdiğini ancak 40 yaş sınırı nedeniyle tercih yapamadığını söyleyen diş hekimliği öğrencisi Zeynep Yıldızbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu durumu anlatan bir mektup yazmasından 1,5 yıl sonra bu yaş sınırının kaldırıldığını anlattı.

Babasının 7 yıldır öğretmenlik yaptığını dile getiren Yıldızbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Ayasofya'nın ibadete açılmasını isteyen dedesinin bunu görmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Yıldızbaş'a Erdoğan, "Ayasofya'yı müze olarak mı cami olarak mı gördün?" diye sordu.

Yıldızbaş'ın, Ayasofya'yı müze olarak gördüğünü söylemesi üzerine Erdoğan, parti yetkililerine gençlerin İstanbul'a cuma namazına götürülmesi talimatını verdi.

Gençlik yıllarından bir anısını anlatan Erdoğan, "Sultanahmet'te miting var. Hatip, Necip Fazıl Kısakürek. Tam da böyle su terazisi var, onun önünden konuşuyor Ayasofya'ya karşı, işaret ediyor, ne ufuk var o insanlarda. 'Ayasofya bir gün açılacak.' diyor. Şu imanı görüyor musun? Ben de spikerim ve spiker olarak üstadı takdim ettik. 'Ayasofya açılacak.' diyen üstadın elhamdülillah o inancı, o imanını yaşamak ve açmak da AK Parti'ye nasip oldu." şeklinde konuştu.

- "Ne yazık ki Batı, sadece tahrik unsurlarını devreye soktu"

Öğrenci Yıldızbaş'ın, 2022'ye ilişkin değerlendirmesini ve 2023'ten beklentilerini sorduğu Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"2022, gerçekten yatırımlarla yoğun bir yıl oldu. Bunların içerisinde az önce de ifade ettiğim gibi bir taraftan Karadeniz doğal gazı olayı öbür taraftan Rusya-Ukrayna arasındaki savaş... Bu savaşta ne yazık ki Batı, sadece tahrik unsurlarını devreye soktu, ara bulucu olma gibi bir gayretin içerisinde olmadı. Ara buluculuk noktasında da 2022'de bu rolü Türkiye olarak biz üstlendik ve Karadeniz tahıl koridorunu hamdolsun işlettik. Oradan özellikle tabii hedefimiz, öncelikle fakir ülkeler ama bu arada Avrupa yüzde 44 gibi tahıldan bir çekim yaptı, biz 16 gibi yaptık, yüzde 14 gibi Afrika ülkeleri yaptı. Tabii Sayın Putin diyor ki, 'Biz bu işi şöyle yapalım, Avrupa değil, Afrika'ya ağırlık verelim, bilabedel, ücretsiz ben tahıl göndermeye varım.' Biz de dedik ki, 'O gönderdiğiniz tahılı değirmenlerimizde una çevirelim. Biz de bilabedel onları una çevirmek suretiyle Rusya, Türkiye, Birleşmiş Milletler böylece garip gureba, fakir fukara Afrika ülkelerine gönderelim.'

Tabii şimdi işin daha yoğun bir tarafı, gübre meselesi var. Yine onu da Rusya ile birlikte inşallah adımları atacağız. Hepsinden öte 2023'te bizim için önemli olan Karadeniz'deki doğal gaz olayı. İnşallah bu doğal gaz rezervini çıkarmak suretiyle bu adımı attığımız anda Türkiye de inşallah, çok farklı bir veçheye bulaşmış olacak. Tabii bu arada 2022'de biliyorsunuz, bir de Trakya'da yer altı doğal gaz depolamanın geçenlerde adımlarını attık. Ulaştırmada çok büyük adımlar atıldı. Durmak yok, yola devam."

Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsü'ndeki "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı"nda, gençlerle bir araya geldiğinde motive olduğunu belirterek, motivasyon sağlamak için herkese gençlerle sohbeti tavsiye etti.

Bir gencin, HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Meclis'te yapılan oylamada CHP'nin "hayır" oyu vermesinin nedenini sorması üzerine Erdoğan, "Bu sual çok çok anlamlı. Bizi izleyen tüm milletime hem Cemre'nin ağızıyla konuşuyorum hem kendi adıma konuşuyorum, o da şudur; Bu, CHP'nin terör örgütleriyle nasıl iç içe, nasıl el ele olduğunun bir göstergesidir." yanıtını verdi.

HDP'nin, PKK terör örgütünün Parlamento'daki uzantısı olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"CHP onunla beraber böylece hareket etmiştir, hiçbir yere kaçamaz. Ama benim CHP'ye oy veren kardeşlerimin artık bunu anlaması lazım, artık bu konuda daha duyarlı davranması lazım. Daha ne olacaktı? Bir teröristle sarmaş dolaş dağlarda, şurada, burada gezip dolaşanlar, daha kendilerini neyle ifade edecekler? Ben inanıyorum ki benim milletim bu terör örgütüne karşıdır, teröristlere karşıdır. Biz bu kadar teröre kurban verdik, dolayısıyla hala mı bunlar bir şeyleri izah etmenin yoluna gidecekler? Benim milletim Allah'ın izniyle terörle mücadelede devletinin yanında yer alacaktır ve bunlara da gereken cevabı inşallah seçimlerde verecektir. İşte İYİ Parti'den 20 kişi, onlar bizimle beraber hareket ettiler ve AK Parti bu noktada Cumhur İttifakı olarak kararlı davrandı, bu şekilde yolumuza devam edeceğiz."

- "Penaltılarda Arjantin gerçekten muhteşemdi"

Dünya Kupası final maçına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, maçtan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Arjantin'in iyi oynayarak kazandığını ve bu yüzden üzülmemesi gerektiğini söylediğini belirtti.

Erdoğan, "Penaltılarda Arjantin gerçekten muhteşemdi fakat Messi o yaşına rağmen... Yalnız Mbappe geleceği tehdit ediyor, yaş 23, Messi 34 ve her iki tarafı çevirmede Messi'nin tecrübesi ağırlığını koydu. Arjantin'de böylece 30 yıldan sonra Dünya Kupası'nı almış oldu. Hayırlı olsun diyeceğiz, darısı başımıza." değerlendirmesinde bulundu.

Messi ve Ronaldo'yu karşılaştırması istenen Erdoğan, iki futbolcuyu kıyaslayamayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Ronaldo'yu harcadılar. Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar ve Ronaldo gibi bir futbolcuyu kalkıp ikinci yarıda sokmak, ikinci yarıda 15 dakika, yarım saat sokmak, o onun hem psikolojisini hem bütünüyle enerjisini alıp götürdü. Orada Ronaldo ile Messi'yi kıyaslamak yerine artık öyle veya böyle Ronaldo şimdi aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan'a gidiyor. Filistin davasına sahip çıkan birisidir Ronaldo. Şimdi artık gelecekle ilgili Mbappe, gelecekte o var."

- "Türkiye sıçramasını devam ettirecek"

"Gelecek yüzyılda dünyayı bekleyen kısa vadeli ya da uzun vadeli olmak üzere iki büyük sorun sizce nedir, Türkiye bu sorunlardan nasıl etkilenir, siz nasıl önlemler alıyorsunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, 2023'te ileri teknolojinin tavan yaptığı bir döneme girileceğini, özellikle yazılımın ön plana çıkacağını, yazılım teknolojisinde başarı kaydedenlerin ciddi manada prim yapacağını söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mali noktada da öyle, dünyaya koyacakları ağırlıkta da öyle. Bütün bunlarla beraber en yoğun alanlardan bir tanesi malum uzay teknolojisi. Uzay teknolojisinde ciddi manada gelişmeler var. Savunma sanayisinde ciddi manada gelişmeler var. Bakın Türkiye savunma sanayisinde şöyle bir atak yaptı ve bu atakla birlikte bütün dikkatler Türkiye'nin üzerine çevrildi. Buna tüm Batı dahil, Amerika dahil, hepsi. Hatta bizdeki bu teknolojiyi alma gayretleri var. Hep beraber bu işi başaracağız ve inşallah Türkiye bu sıçramasını da devam ettirecek."

Erdoğan, ilaç ve tıbbi cihaz alanında yerli projeleri destekleyen bir çalışma olup olmadığına ilişkin soruyu, şöyle yanıtladı:

"Sağlık teknolojileri olarak mı bakacağız yoksa ilaç sanayisi olarak mı bakacağız. Burada ilaç sanayi olarak değerlendirmemizi yaparsak çok daha isabetli olur diye düşünüyorum. Çünkü ilaç sanayisinde bu son dönemde bizde de sıkıntı var. Bu konuyla ilgili olarak da Sağlık Bakanımıza, ilgili arkadaşlara 'Ne gerekiyorsa yapacağız' dedik, 900'e yakın ilaç eksikliği maalesef vardı, şimdi onları da süratle gidermeye başladık."

Bir genç, Erdoğan'a "Yıllardır çok not tutuyorsunuz. Yanınızda, her detayı teker teker not alan insanlar var. Yanınızda her şeyi hatırlatabilecek insanlar olmasına rağmen neden hala özenle, titizlikle not tutuyorsunuz?" diye sordu.

Not tutmanın kazandırdığı bazı faydalar olduğunu ifade eden Erdoğan, "Özellikle diplomaside diyelim ki herhangi devlet başkanıyla görüşürken orada gerekli olan bazı notları onlar anlatırken almış oluyorum. Ama bunun yanında, yanımdaki özel kalemim veya dışişleri bakanım onlar ağırlıklı notları alıyorlar." diye konuştu.

Programdan sonra sanatçı Canan Anderson konser verdi. Anderson'un konserinin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Müzik Topluluğu sahne aldı.

Topluluğun solisti Fikrimin İnce Gülü şarkısını seslendirdiği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mikrofonu uzattı. Şarkının nakarat kısmına eşlik eden Erdoğan'ı salondaki gençler coşkulu şekilde alkışladı.