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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm bölgeyi ayağa kaldırmadan dinlenmeyeceğiz

Nurdağı'nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Deprem ateşi düştüğü yeri değil tüm Türkiye'yi yakmıştır. Tüm bölgeyi ayağa kaldırmadan dinlenmeyeceğiz. Amacımız, 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir' dedi.

31 Mart 2023 Cuma 16:32 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurdağı'nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

50 binin üzerinde şehidimiz var. Yakınlarına özellikle baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Depremler 81 ilimizi ve 85 milyon vatandaşımızı yakmıştır.

Bugün kalıcı konutlarımızın temelini atmak için buradayız. Köyleri ve ilçeleriyle, depremin yıktığı şehirlerimizin tamamını ayağa kaldırmadan durup dinlenmeyeceğiz.

Yüzlerce belediyemiz deprem bölgesinde çok güzel hizmetler verdi. Türkiye'nin değişik yerlerinden kardeş belediyeler de oluşturduk. Partimizin belediyeleri hala çalışmalarını yürütüyorlar. Tüm belediye başkanlarımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Enkazın neredeyse yarısını kaldırdık. Geçici barınma alanlarını, konteyner, prefabrik ve çadır ile eldeki tüm imkanları kullanarak yaygınlaştırıyoruz.

İlk haftalarda ülkemizin diğer şehirlerine giden vatandaşlarımız da yavaş yavaş yuvalarına dönüyorlar. Çarklar dönmeye başladı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Nurdağı
  • Temel Atma Töreni

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