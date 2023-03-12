Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm imkanlar deprem bölgesine gönderildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samandağ Afet Koordinasyon Merkezi'nde Muhtarlar ve Kanaat Önderleri ile bir araya geldiği programda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Devlet ve millet olarak afetin ilk anından itibaren Hatay'a ve tüm deprem bölgesine ulaşabilmek için canla başla gayret ettik. Yaklaşık yarım milyon insanımız depremzedelerimizin yardımına koştu.

Vefat sayısının 48 bini bulduğu, yaralıların 115 bini aştığı, 50 bin binanın yıkıldığı böyle bir felaket karşısında Türkiye'den daha hızlı refleks verecek ülke yoktur. Bunu ülkemize gelen yabancılar bizzat söylüyor

Devletin ve milletin imkanlarının tamamının deprem bölgesi için seferber edildiğinden kimse şüphe etmesin

Depremden etkilenen Hatay'da) Acil ihtiyaç olan 244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasını 1 yıl içinde bitirecek planlamayla yolumuza devam edeceğiz.

İlk asrını geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyeti devletimizin bize sunduğu güven, huzur ve refah çatısına daha sıkı sahip çıkmalıyız.

Cumhuriyetimizin yeni asrını, hayallerimizin peşinde, vizyonumuzu inşa ederek, programlarımızı uygulayarak Türkiye Yüzyılı haline getirmekte kararlıyız.

Coğrafyamızda asırlarca oynanan oyunları artık çöpe atma, kendi oyunumuzu yazma, yönetme ve sergileme vakti gelmiştir