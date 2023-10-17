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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlığı Gazze'deki vahşete karşı harekete geçmeye davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin, 'İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum.' dedi.

17 Ekim 2023 Salı 21:43 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlığı Gazze'deki vahşete karşı harekete geçmeye davet ediyorum
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ HASTANEYİ BOMBALADI

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısı 500'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kudra, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölü sayısının 500'e yükseldiğini söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, saldırıda en az 200 kişinin öldüğü kaydedilmişti.

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