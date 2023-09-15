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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyası yeni bir şahlanış içinde

10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türk dünyası güçlü devlet geleneği vizyoner sivil toplum kuruluşları ile yeni bir şahlanış içinde. İletişim imkanlarının geliştiği şu dönemde diaspora ile anavatan arasındaki bağları geliştirmek daha kolay.' dedi.

AA15 Eylül 2023 Cuma 15:33 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyası yeni bir şahlanış içinde
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan 10. Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, "Türk Devletleri Teşkilatı: 5 Devlet Tek Diaspora" uhdesiyle toplanan kurultayın hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

Kurultay'da yapılacak konuşmaların, tartışmaların ve alınacak kararların herkes için yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni eden Erdoğan, şunları aktardı:

"Türk Devletleri Teşkilatı ile Dünya Türk İş Konseyi arasında imzalanacak protokolün hayırlı olmasını diliyorum. Her iş gibi Türk Devletleri Teşkilatının siyasi gücünü ve etkinliğini artıracak olan hususların başında ekonomi alanında katedeceği ilerleme geliyor. Dünya Türk İş Konseyinin yapılacak anlaşmayla teşkilatımızın adeta bir parçası haline gelecek olmasını bu bakımdan çok önemli görüyorum."

- "TÜRK DÜNYASI YENİ BİR UYANIŞ VE ŞAHLANIŞ İÇİNDEDİR"

Kurultayın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buradaki şu güzel görüntünün verdiği mesajın dalga dalga tüm dünyaya yayılacağına yürekten inanıyorum. Bugün burada hem Anadolu'dan çıkıp dünyanın dört bir yanına dağılan Türk diasporasının hem Türk dünyasındaki kardeşlerimizin ve onların diasporasının hem de İslam dünyasından kardeşlerimizin temsilcileriyle bir aradayız. Sadece Türk diasporası dediğimiz diğer ülkelerde yaşayan, çalışan, eğitim gören Türkiye kökenli insanlarımızın sayısının 8 milyonu bulduğunu düşünürsek üzerinde yükseldiğimiz zeminin önemini daha iyi anlayabiliriz. Buna Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan, Macaristan gibi Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci devletleri de dahil etmeliyiz. Böylece karşımızdaki resim çok daha anlamlı hale gelecektir. Tabii Batı Trakya gibi, Balkanlar gibi, Kafkaslar'daki diğer kardeş topluluklar gibi soydaşlarımız ile İslam dünyasını ve onların diasporasını bu fotoğraftan ayrı tutamayız. Ana vatanları ve diasporasıyla birlikte burada temsil edilen gücün büyüklüğünü sadece bizler bilmiyoruz, bu tabloyu kendi çıkarlarına tehdit olarak görenler de aynı gerçeğin farkındalar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasının gerisindeki yeniliğe ve gelişmeye açık muhteşem medeniyet birikimi, güçlü devlet geleneği, sağlam sosyal yapısı, vizyoner sivil toplum kuruluşlarıyla adeta yeni bir uyanış, yeni bir şahlanış içinde olduğunu anlatarak, "Önce fikir olarak ortaya çıkan, sonra eyleme dönüşen, nihayet hedeflere adım adım yaklaşma safhalarından oluşan bu süreci rahmetli Cemil Meriç'in o veciz ifadesiyle şu şekilde tasvir edebiliriz: Düşünmek savaşmaktır. Bir nesil uğruna, bir millet uğruna, bir medeniyet uğruna savaşmaktır." ifadelerini kullandı.

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