Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacak

20 Eylül 2021 Pazartesi 19:15 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 19:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, kıymetli bakanlar Türk- ABD toplumunun değerli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyoruz. Temelini 4 yıl önce attığımız ve bugün açılışını yaptığımız Türkevi binamızın hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün haklı bir gurur yaşıyoruz. Gururluyuz. Çünkü devletimize milletimize kalıcı bir eser daha kazandırıyoruz. Gururluyuz. Çünkü mimarlarımızın mühendislerin işçi kardeşlerimizin alın teriyle bu inşaayı tamamladık.

Mimarinin ve mühendisliğin en son imkanlarının kullanıldığı tasarımın çevreye duyarlılık esasında göre yapıldı. Türkiye bu eserle birikimini büyüklüğünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardık.

Rahmetli Süleyman Demirel başta olmak üzere devletimize kazandırılan arsa üzerinde yükseldi. Kültürümüzde laleden ilham alınarak Selçuk motifleriyle tasarlanan Yeni Türkevi'ne kavuştu. New York baş konsolosluğumuza ev sahipliği yapacak.

BM binasının tam karşısında bu denli önemli eseri hayata geçirmemiz ayrı bir anlam taşıyor. Dünya 5'ten büyüktür diyerek çok kutuplu çok merkezli, daha kapsayıcı bir küresel düzeni savunuyoruz. Türkevi banımız BM, adalete ve barışa olan inancımızın da bir sembolüdür.