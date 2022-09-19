Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak eğitimde tarihi nitelikte adımlar atıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi'nde düzenlenen "Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi"nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;
- Türkiye bursları ile farklı bölgelerden gelen öğrencilere eğitim imkanı sunuyoruz. Türkiye'ye sığınan sığınmacıların çocuklarını da ayrı tutulmuyor eğitimlerini karşılıyoruz.
- Eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik tarihi nitelikte adımlar atıyoruz.
- Mesleki eğitim kurumlarımız ile sanayi bölgelerimiz arasında yakın iş birliği tesis ediyoruz.
- Güçlü toplum, güçlü ülke idealine ancak beşeri sermayenin değerlendirilmesi, nitelikli bir eğitim sürecinden geçirilmesiyle ulaşılabilir.