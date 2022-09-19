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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak eğitimde tarihi nitelikte adımlar atıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi'nde düzenlenen 'Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'ndeki konuşmasında, 'Türkiye olarak eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik tarihi nitelikte adımlar atıyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA19 Eylül 2022 Pazartesi 19:17 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Vesayet Konseyi'nde düzenlenen "Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi"nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

- Türkiye bursları ile farklı bölgelerden gelen öğrencilere eğitim imkanı sunuyoruz. Türkiye'ye sığınan sığınmacıların çocuklarını da ayrı tutulmuyor eğitimlerini karşılıyoruz.

- Eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik tarihi nitelikte adımlar atıyoruz.

- Mesleki eğitim kurumlarımız ile sanayi bölgelerimiz arasında yakın iş birliği tesis ediyoruz.

- Güçlü toplum, güçlü ülke idealine ancak beşeri sermayenin değerlendirilmesi, nitelikli bir eğitim sürecinden geçirilmesiyle ulaşılabilir.

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