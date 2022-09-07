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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan barış için anahtar bir ülke

Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sırbistan'ı Balkanlar'da barış ve istikrar için anahtar bir ülke olarak görüyoruz.' dedi.

7 Eylül 2022 Çarşamba 15:13 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Sırbistan'ı Balkanlar'da barış ve istikrar için anahtar bir ülke olarak görüyoruz.

* Sırbistan ile ticaret hacmimiz geçen sene rekor kırarak 2 milyar dolara yaklaştı. 2022'nin ilk 8 ayında 1 milyar 568 milyon dolarlık bir hacme ulaştık.

* Sırbistan ile ikili ticaretimiz günden güne gelişiyor. Bu sene 2.5 milyon dolar ticaret yaptık, önümüzdeki sene bu sayıyı ikiye katlamayı umuyorum

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Türkiye-Sırbistan İş Forumu
  • Balkanlar

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