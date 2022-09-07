Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Sırbistan'ı Balkanlar'da barış ve istikrar için anahtar bir ülke olarak görüyoruz.

* Sırbistan ile ticaret hacmimiz geçen sene rekor kırarak 2 milyar dolara yaklaştı. 2022'nin ilk 8 ayında 1 milyar 568 milyon dolarlık bir hacme ulaştık.

* Sırbistan ile ikili ticaretimiz günden güne gelişiyor. Bu sene 2.5 milyon dolar ticaret yaptık, önümüzdeki sene bu sayıyı ikiye katlamayı umuyorum