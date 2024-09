Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yıldızının parlaması için hiçbir fedakarlıktan çekinmedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Temmuz ayında gerçekleşen TFF Genel Kurulu'nda Başkan olarak seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve yönetimini tebrik ederek konuşmasına başlayan Erdoğan, "Türkiye, genç ve dinamik nüfusuyla, rekabetçi ruhuyla köklerinden gelen kodlarında yer alan sportif anlayışla birçok spor dalında çok önemli başarılara imza atmış, çok büyük sporcular yetiştirmiş bir spor ülkesidir. Bu gerçekten hareketle biz de ülkemizde icra edilen bütün spor dallarını hükümetlerimiz dönemlerinde her zaman destekledik." ifadelerini kullandı.

İnşa ettikleri tesisler, modern eğitim anlayışı ve sağladıkları ayni ile nakdi desteklerle tüm sporculara manevi anlamda cesaretlendirerek onlara "başarabilirim" duygusunu aşıladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kadın, erkek, olimpik, paralimpik farkı gözetmeksizin ülkemizi en iyi şekilde temsil eden tüm sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin uluslararası alanda yıldızının parlaması için hiçbir fedakarlıktan çekinmedik, bundan sonra da çekinmeyeceğiz. Yüzlerce farklı branşta sporla ilgilenen, spora düşkün bir milletiz. Ancak futbolun milletimizin gönlünde çok müstesna bir yeri bulunuyor. Ülkemizde futbol, milyonlarca vatandaşımız tarafından amatör düzeyde de olsa ya oynanıyor veya ilgiyle takip ediliyor. Yaş, cinsiyet, sosyal statü, siyasi görüş fark etmeksizin futbolu, insanımızı buluşturan, geniş bir ortak payda, kaynaştırıcı bir güç olarak görüyoruz.

Bu yüzden Türkiye Futbol Federasyonumuzun, futbolun başka pek az dalda bulunan bu gücünü milletimizin lehine artırmasını bekliyoruz. Esasen bu beklenti milletimizin tamamında mevcuttur. Milletimiz bizden gerginliği, kısır tartışmaları değil, kardeşliği, dostluğu, adil yönetim anlayışını ve her anlamda kaliteli futbolu teşvik etmemizi bekliyor. Milletimiz, kısacası futbolda olumlu iklimin tesis edilmesini bekliyor. Elbette bunu beklerken rekabet kalitesinin, seyir zevkinin, marka değerinin ve başarıların arttığını da görmek istiyoruz. Bu haklı beklentilere cevap vermek başta sorumluluk sahibi siz kardeşlerim olmak üzere hepimizin görevidir."

- "KİMSENİN ETKİSİ ALTINDA KALMADAN VERECEĞİNİZ DOĞRU KARARLAR TÜRK FUTBOLUNUN ÖNÜNÜ AÇACAKTIR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kulüplerin finansal yapılarının düzeltilmesi, müsabakaların adil şekilde yönetilmesi, yöneticilerin ve medyanın mesuliyetlerinin farkında olması, sporcuların sahada fair play ruhuyla mücadele etmesi ve genç futbolculara daha fazla şans tanınması gibi başlıklarda daha hassas hareket edildiğinde Türk futbolu tarihinin en parlak dönemini yaşayacağına inandığını vurguladı.

Asıl yükün TFF ve yöneticilerinin omuzlarında olduğunu söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kimsenin etkisi altında kalmadan vereceğiniz doğru kararlar inşallah Türk futbolunun önünü açacaktır. Bu sene uluslararası yarışmalarda nelerle karşılaştığımızı sizler de bizzat gördünüz. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda maruz kaldığımız türlü ayak oyunlarına rağmen elde ettiğimiz önemli başarı, Türk futbolcusunun ne denli kabiliyetli olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Az evvel dile getirdiğim hususların uygulanması halinde bu başarılara yenilerini ekleyeceğimizden asla şüphe duymuyorum.

Federasyonumuzdan futbola husumetin ve holiganlığın girmemesi noktasında azami hassasiyet göstermesini bekliyorum. Şunu lütfen unutmayınız, Türk futbolunu diğer ülkelere örnek olacak niteliğe kavuşturacak olan sizlersiniz. Görüyoruz ki hem kulüplerimizin hem de futbolseverlerin size yönelik büyük teveccühü söz konusu. Bu teveccühün, beraberinde ağır bir mesuliyet getirdiğini sizler de çok iyi biliyorsunuz. Her birinizin çalışmalarınızla bu güvene layık olacağına inanıyorum."

Erdoğan, Türk futbolunun gelişmesine ve bugünlere gelmesine katkı yapan tüm yöneticileri, sahalarda ter döken tüm sporcuları şükranla anarak, Hacıosmanoğlu ve yönetimine görevlerinde başarılar diledi.

- "SİZİN YOLUNUZDAN YÜRÜYORUZ"



TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da kabulden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Biz, sizin yolunuzdan yürüyoruz. Çocuklarımıza nasıl her alanda bağımsız bir ülke bırakmak için verdiğiniz mücadelenin, şanslı bir insan olarak birebir şahidiyim. O konuda bütün Türk milletinin önce bunu çok iyi değerlendirmesi lazım. Biz de sizin bu açtığınız yolda, söylediğiniz gibi futbolun barışa, kardeşliğe önce ulusumuz içinde, sonra da uluslararası alanda hizmet etmesini sağlamak, futbolun her alanda ilgi duyulan, toplumu, gençleri, harekete geçiren en önemli unsur olduğu bilinci zaten dünyada var. Sizin gibi bir liderimiz olduğu için her alanda şanslıyız." ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu, çocukken Avrupa maçlarındaki sahaları ve tribünleri imrenerek izlediklerini söyleyerek, şu anda Türkiye'nin her yerinde bütün spor branşlarında olduğu gibi futbolda da o tesislerin olduğunu belirtti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, NATO Parlamenter Asamblesi Başkan Vekili ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da hazır bulundu.