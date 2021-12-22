Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkovac aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması törenine katılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:
"Gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin sembolüdür"
"TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız."
Sağlık Bakanı Koca, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:
"Bugün itibarıyla Kovid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk."