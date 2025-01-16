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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukhnaa'yı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa'yı resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa ile görüştü.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 16:38 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukhnaa'yı resmi törenle karşıladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'yı resmi törenle karşıladı.

Ukhnaa'nın makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukhnaa'yı külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Ukhnaa'nın tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando, iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Ukhnaa, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Erdoğan ve Ukhnaa birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukhnaa, merdivenlerde Türkiye ve Moğolistan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Ukhnaa görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukhnaa onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

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