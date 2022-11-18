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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenski'ye ateşkes çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl mutabakatı ve esir takasıyla olumlu tecrübeler edinildiğini, bu anlayışı ateşkes başta olmak üzere müzakere kulvarına da teşmil etmenin herkesin yararına olacağını belirtti.

AA18 Kasım 2022 Cuma 19:17 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenski'ye ateşkes çağrısı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması'nın uzatılmasına yönelik yapıcı tutumu için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'e teşekkür etti.

Erdoğan, tahıl mutabakatı ve esir takasıyla olumlu tecrübeler edinildiğini, bu anlayışı ateşkes başta olmak üzere müzakere kulvarına da teşmil etmenin herkesin yararına olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki terör saldırısı için ilettiği taziye dolayısıyla da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile telefonda görüştü
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