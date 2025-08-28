İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2025 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0483
  • EURO
    48,0621
  • ALTIN
    4489.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

HABER MERKEZİ28 Ağustos 2025 Perşembe 15:16 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya arasındaki barış süreci, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Alaska ve Vaşington'daki temasları yakından takip ettiklerini, savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü, barışın tesisiyle birlikte Türkiye'nin, Ukrayna'nın güvenliği için katkı vermeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşında adil bir çözümün mümkün olduğunu, iki taraf arasındaki müzakereleri güçlendirerek sürdürmek gerektiğini, Türkiye'nin barışın önünü açacak yüksek düzeyli temasların gerçekleşmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna'nın bağımsızlık gününü de tebrik etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Ukrayna
  • Zelenski

ÖNERİLEN VİDEO

İstasyonu dumanlar kapladı: Faciadan dönülen anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.