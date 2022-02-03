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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Marinskiy Sarayı'nda görüştü.

AA3 Şubat 2022 Perşembe 17:42 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 17:42
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Zelenskiy'nin davetlisi olarak, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısı'na katılmak üzere Kiev'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından Marinskiy Sarayı'na geçti.

Erdoğan, buradaki resmi karşılama töreni sonrası Zelenskiy ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, görüşme öncesinde "Şeref Defteri"ni imzaladı.

İki liderin görüşmesi, yaklaşık 3 saat 10 dakika sürdü. Bu toplantının ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Ukrayna
  • Zelenskiy

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