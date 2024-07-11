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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Zelenski ve Macron'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirdi.

AA11 Temmuz 2024 Perşembe 19:26 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Zelenski ve Macron'u kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerine devam ettiğini, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını ifade etti.

ARABULUCULUK TEKLİFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu da belirtti.

HABERİN VİDEOSU

  • NATO Zirvesi
  • Ukrayna Devlet Başkanı
  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • Zelenski

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