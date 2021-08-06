İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2021 Cumartesi / 28 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6158
  • EURO
    10,17
  • ALTIN
    488.528
  • BIST100
    1434.76
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: 46 ildeki 214 orman yangınının, 202 tanesi kontrol altına alındı
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 46 ildeki 214 orman yangınının, 202 tanesi kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 46 ildeki 214 orman yangınının, 202 tanesinin kontrol altına alındığını kaydetti.

AA6 Ağustos 2021 Cuma 23:00 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 23:48
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında "Orman yangınlarını söndürme çalışmalarımızı, karadan ve havadan müdahale araçlarımızın sayısını sürekli artırarak yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız." ifadelerinin yanı sıra bir de görsele yer verdi.

Yangın söndürme çalışmalarına 18 amfibik uçak, 850 arazöz ve su tankeri, 57 helikopter, 150 iş makinesi, 9 insansız hava aracı ve 5 bin 250 personelin katıldığını aktaran Erdoğan, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla, yurt dışından temin edilen 4 uçak ve 1 helikopterin de çalışmalara katılacağını belirtti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.