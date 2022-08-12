Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı tüm okullarda kütüphane kurulmasını sağladık. 57 binin üzerinde okulumuzu kütüphaneye kavuşturduk. Kitap sayısını da 60 milyona çıkardık, inşallah yıl sonunda 100 milyona çıkaracağız.

Bizim millet olarak bir medeniyet davamız, medeniyetimizi ihya etme sevdamız varsa bunu kütüphaneler olmadan yapamayız. Binlerce yıla sahip medeniyetimizin esası tefekkür, ilim, irfan ve kitabın-hikmetin rehberliğinde yol yürümektir.

Kimi yazar ve düşünürler ise cenneti envaiçeşit kitapla dolu görkemli bir kütüphaneye benzetmişlerdir. Bu teşbihin sebebi kütüphanelerin bilgiye, erdeme, öğrenmeye ve ilim tahsiline açılan kapı, hakikatin bilgisine giden yollardan birisi olmasıdır.

Her kitap bir alimdir, dosttur, alemdir. Hayret duygumuzun diri kalmasını kitaplara borçluyuz. "Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu" buyuran inancımız bize beşikten mezara kadar ilimle meşgul olmamızı tavsiye ediyor.

Açılışını yaptığımız bu güzel eserin bizi hedefimize bir adım daha yaklaştırdığına inanıyorum. Ecdadımız kurduğu medrese ve kütüphanelerle tüm dünyayı aydınlatıyordu. Kitap ve kütüphaneyle irtibatı kopan milletlerin ayakta kalması imkansızdır.