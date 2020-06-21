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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoğu kadın ve çocuk 25 bin insan Akdeniz'in azgın sularında hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Geride bıraktığımız son 8 sene içinde çoğu kadın ve çocuk 25 bin insan Akdeniz'in azgın sularında hayatını kaybetti.' dedi.

AA21 Haziran 2020 Pazar 20:15 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 20:25
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Göç Filmleri Festivali Kapanış ve Ödül Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Geride bıraktığımız son 8 sene içinde çoğu kadın ve çocuk 25 bin insan Akdeniz’in azgın sularında hayatını kaybetti. Göçle ilgili ön yargılarımızı bir tarafa bırakarak, göçmenlerin gittikleri ülkelere, toplumlara katkılarını görmemiz gerektiğine inanıyorum. İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler, mültecilere, sayıları onlarla ifade edilen kotalar koyarken; biz ırk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık." ifadelerini kullandı.

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