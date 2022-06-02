Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzay çalışmalarımızı küçümsüyorlar, bunların böyle şeylere vizyonu yetmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Milletin evine hoş geldiniz. Biz 'Külliye' dediğimizde birileri rahatsız oluyor. Külliyelerin temelinde halka hizmet anlayışı vardır.

* Dünyada bizim Millet Kütüphanemizin eşi benzeri yok. Bununla iftihar ediyoruz.

* İstanbul'daki Rami Kışlası'nı bir kongre merkezi ve kütüphaneye dönüştürüyoruz.

* Pakistan Başbakanı'na burayı gezmesini söyledim. Bizim Millet Kütüphanemizin eşi benzeri yok

* Biz ne yapıyorsak çocuklarımız gençlerimiz için yapıyoruz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz.

* Batı'nın ahlaksızlığını değil ilmini alacaksın ve ona da kendi mührünü basacaksın.

* Birilerinin Neil Armstrong'u varsa bizim de Ahmet'imiz, Ayşe'miz var.

* İçinizden birileri uzaya gidecek. Bize düşe bunun altyapısını yapmak. Bu çalışma devam ediyor.

* Gençlerle birlikte mücadele veren insan yorulur mu? Enerjiyi sizden alıyorum.

* Siyasi hayatım boyunca hep gençlerin önünü açmanın çabasında oldum.

* Darbe, sadece milli iradeye yapılmadı asıl etkisi eğitim başta olmak üzere gençlerimizin geleceğine oldu. Her alanda gençlerin umutlarını törpüleyecek ihmaller sergilendi.

* Şimdi hukuk nutku atanlar geçmişte yapılan ayrımcılığa ses çıkarmamıştır.

* Şimdi özgürlük narası atanlar geçmişte en temel hakların elden alınmasına ses çıkarmadılar.

* Bu ülkenin başbakanının düzmece mahkeme kararlarıyla idamına alkış tutanların hukukun lafını bile etmeye hakları yoktur.

* Teröristlerin inlerine girmeye ve onları gömmeye devam edeceğiz.

* 81 vilayetimizin tamamında üniversite var. İstedik ki, Hakkari'deki evladım İstanbul'a gitmesin. Hocalarımız Hakkari'ye gitsin, kendi ilinde ders versin.

* Geçmişte ülkemizde en büyük sıkıntı ders kitaplarıydı. Biz ders kitabı bulamazdık. Bu nesil bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamasın istiyoruz.

* Gençlerimize imkan verildiğinde neler yapabildiklerini bir kez daha gördük. Bu yıl inşallah TEKNOFEST'i Samsun'da yapacağız.

* Ücretsiz ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız. Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı teslim ediyoruz.

* Bu yıl bilim ve sanat merkezlerinde ücretsiz yaz okulu uygulamasını başlatıyoruz.

* Anaokulundan yükseköğretime kadar devletin tüm imkanlarıyla sizin yanınızdayız.

* Siyasi bağımsızlığımızın sembolü olan 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni sizinle başaracağız.

* Adeta yazılımcı ordusu kuruyoruz. 7 Bilim Merkezimiz faaliyet gösteriyor. Burada evlatlarımız bilimi deneyerek keşfediyor.

* Türkiye bu yıl ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüme kaydetti. İhracatımızın her ay rekor kırıyor olması işte bundan.

* 2023 yılında bir Türk vatandaşımızı uzaya göndereceğimizi ilan ettik. 35 bin kişi sisteme kaydoldu.

* Uzay çalışmalarımızı küçümsüyorlar. Bunların böyle şeylere vizyonu yetmez.

* Biz uzay yarışında olacağız. Hem de ön saflarda yer alacağız.