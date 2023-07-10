Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan-Biden görüşmesi saat 18.00'de yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Biden ile telefonda görüşmüş, görüşmede "Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik süreci" ele alınmıştı.

ABD'DEN TÜRKİYE'NİN AB'YE ÜYELİK SÜRECİNE DESTEK



ABD, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üye olma arzusunu her zaman desteklediğini ve desteklemeye devam ettiğini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğünden, AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, "ABD, Türkiye'nin AB'ye üye olma arzusunu her zaman destekledi ve desteklemeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Üyeliğin, Türkiye ile AB üyesi ülkeler arasındaki bir mesele olduğuna işaret edilen açıklamada, "Odak noktamız, NATO ittifakına katılmaya hazır olan İsveç." değerlendirmesinde bulunuldu.