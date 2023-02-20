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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli deprem bölgesi Hatay'da incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli deprem bölgesi Hatay'da incelemelerde bulundu.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 15:01 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli deprem bölgesi Hatay'da incelemelerde bulundu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin ardından uçakla Hatay'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Hatay'da incelemelerde bulundu.

Antakya'da incelemelerde bulunan Erdoğan ve Bahçeli'ye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerle tek tek görüşen iki lider, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da AFAD merkezinde kanaat önderleri, muhtarlar ve oda başkanları ile buluşacak.

Erdoğan ve Bahçeli arama kurtarma ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, Hatay'ı ziyaretinin ardından Kahramanmaraş'ta da incelemelerde bulunacak.

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