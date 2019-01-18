Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami ile bir araya geldi.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami'yi kabul etti.
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