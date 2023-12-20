Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Vucic'i seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede Türkiye-Sırbistan ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde de iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ve iş birliğinin gelişerek devam edeceğini belirtti.

SİSİ İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı.