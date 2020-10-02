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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargımız 6-8 Ekim olaylarının hesabını soruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Konya İl Teşkilatı ile yemekte konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gezi olaylarından 15 Temmuz'a kadar yaşanan her hadisenin bir sonrakinin provası olduğunu bugün görüyoruz. Yargımız nasıl 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ve çukur eylemlerinin hesabını soruyor.' dedi.

02 Ekim 2020 Cuma 17:11 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 17:53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Konya İl Teşkilatı ile yemekte konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Maddi zararı tazmin edersiniz fakat katillerden ve azmettiricilerinden hesap sormazsanız vicdanlarda kanayan yaraları iyileştiremezsiniz."

"Yargımız nasıl 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ve çukur eylemlerinin hesabını soruyor."

"Bu ülke, geçmişte yapanın yanına kar kaldığı, darbecilerden eli kanlı katillere kadar birilerinden hesap sorulamadığı dönemler yaşamıştır."

"Hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun yürürlükte olduğu dönemler artık geride kalmıştır."

"AK Parti'den küçük parçalar kopartarak bu davayı zayıflatma senaryolarını boşa çıkarmak için teşkilat yapımızı daha da güçlendireceğiz."

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