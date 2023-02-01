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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret edeceğini açıkladı.

TRT Haber1 Şubat 2023 Çarşamba 23:32 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Bahçeli ile görüşecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik anlayışının siyasetteki adresi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin bekası için yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açıktır. AK Parti, MHP ve BBP olarak güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz." dedi.

İttifakın gelişmesine yönelik açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın yaslandığı değerlere inanan ve saygı gösterenlerle biz yol yürüyebiliriz, yeni gelişmeler olursa bunu da olumlu karşılarız." ifadelerini kullandı.

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