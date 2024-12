Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa Türkiye için lüks değil, çok geç kalmış bir ihtiyaçtır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da STK Temsilcileriyle Buluşma programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İş ve STK'larımızın kıymetli mensupları, aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şehre geldiğimiz anlardan itibaren bizleri muhabbetle bağrına basan tüm Muğlalı kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum.

Bu ülken yakın geçmişinde gerçekten büyük acılar yaşandı. Milletin tercihleri yok sayıldı. Milli iradeye darbe vuruldu. 40 yıllık terörle mücadelemizde nice koçyiğit şehit düştü. Kürt kardeşlerimiz bir tarafta terör örgütünün diğer tarafta dikta sevdalısı bir grubun olduğu kisveye sıkıştırıldı. Alevi ve Bektaşi vatandaşlarımız kimliklerini korkusuzca dile getiremiyordu. Başörtülü kız kardeşlerimizin eğitim hayatları kısıtlanmıştı. Toplumun ekseriyeti ya yasaklarla ya da yoksullukla boğuşuyordu. Allah'a hamdolsun bunun gibi birçok şeyi geride bıraktık. Türkiye'yi tekrardan ayağa kaldırdık.

"TÜRKİYE'NİN YENİ BİR ANAYASA'YA İHTİYACI VAR"

Bizden önce hayal dahi edilemeyen nice hak ve özgürlük hamlesini sabırla hayata geçirdik. Türkiye'yi güven ve istikrarla uyum içerisinde hamdolsun bugünlere getirdik. Yapılanları objektif olarak değerlendiren her bir insanımız ülkemizin 22 yılda geldiği noktayı tasdik ve takdir ediyor. Aklınıza gelebilecek her alanda hiç umulmadık başarılara imza attık. Şurası da bir gerçek; Hayatın içerisinde beklentiler ve talepler değişmektir. Dünya devam ettikçe insanın aynı kalması zordur. Bunun için Türkiye'nin darbe anayasası kamburundan kurtulmasını dile getiriyoruz. Bunu ülkemizin yeni anayasaya ihtiyacı olduğu için yapıyoruz. Muhalefetin anayasa dahil ülkenin önemli bir yerinde önerileri var mı? İşi yokuşa sürerek bu ülkeye hizmet edilir mi? Muhalefet olmak her şeye karşı çıkmak demek midir? Açıkçası şunu dile getirmek mecburiyetindeyim; muhalefet samimi çağrılarımıza karşılık vermese de Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacı vardır. Meclisimizdeki çoğu partinin ilk 4 madde ve diğer maddelerde hem fikir olduğunu görüyoruz. İnşallah böylece evlatlarımıza daha özgür ve güçlü bir Türkiye bırakmak hususunda başarılı olacağız.