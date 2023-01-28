Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve Honaz Tüneli, TOKİ 1449 Konut 50 Dükkan, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Denizli'yi özlemişiz ama baktım ki Denizli de bizi özlemiş. Buraya son olarak geldiğimde Pensilvanya ve Kandilli'den desteklenen 4'lü çeteden bahsetmiştik. Masayı kurdular sonra sayıları 6'ya çıktı. Baktılar aday çıkaramıyorlar bizim adaylığımıza leke atmaya çalıştılar. Bir yılda bir aday beceremeyenler şimdi istikameti başka tarafa çevirdiler.

Bunca zamandır aklınız neredeydi? Şimdiye kadar neden söylemediniz? 2017'de kabul edilen Anayasa değişikliği hiçbir tereddüte mahal vermeyecek biçimde açıktır. Aklen de hukuken de fiilen de 2018'de seçilen Cumhurbaşkanı, sistemin ilk kez seçilmiş Cumhurbaşkanı, aynı zamanda yeni sistemin de başkanıdır.

6'lı masa bir anda aydınlanma yaşamışlar. Bir korku sarmış. Biz milli iradenin üstünlüğü dışında bir yol kabul etmediğimiz için tüm rakiplerimizi yendik.

Bir de utanmadan parti binalarına "Yeter söz milletin" pankartı asıyorlar. Menderes bu sözle tek parti faşizmine yeter demişti. Biz de aynı küresel faşizmi hortlatmaya kalkanlara yeter diyoruz. Milletin iradesinden umut kesenler masanın iradesinden umut bekliyorlar. İnşallah 14 Mayıs'ta masa vesayetini sandığa gömüp, ülkemizi uzaktan yönetmeye niyetlenenleri hüsrana uğratacağız.

Kardeşlerim bunların tamamı bir araya gelse, 20 yılda kazandırdığımız eser ve hizmetlerin yanında hiçbir şey ifade ederler. Denizli bugün bambaşka, bugün rahmet de yağmur da vardı; ama siz bu meydanı doldurdunuz. Sordum, resmi rakam 80 bini bulmuş. Gençler maşallahınız var; bana her şey sizi hatırlatıyor.

Rakamın sonuna konulan sıfır gibidir bunlar. Bırakın bu eski Türkiye oyunlarını da meydana çıkın. Sandığa gelin sandığa. Küresel vesayeti bırakın da millete gidin millete. PKK'nın çukur eylemlerine umut bağladınız hüsrana uğradığınız. Faiz, kur dalgalanmasından medet umdunuz, hamdolsun onu da atlattık. Tüm bu süreçte bakmadıkları tek yer milletin gönlüydü. Biz hep milletimizle yürüdük. Derdimizi sadece milletimize anlattık.