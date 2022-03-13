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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabulü başladı.

AA13 Mart 2022 Pazar 11:00 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 15:03
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak, Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, burada Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen yemek, 14.00'te başladı.

"İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL MESELELER ELE ALINACAK"

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada kabulde, ikili ilişkilere dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meselelerin değerlendirilmesinin öngörüldüğü açıklanmıştı.

YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS İSTANBUL'DA

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i taşıyan uçak, saat 12.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, çalışma ziyareti kapsamında geldiği İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen Ortodoksluk Bayramı ayinine iştirak etti. Miçotakis ayinden sonra patrikhaneden ayrıldı.

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