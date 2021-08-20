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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le görüşecek... Afganistan ve göçmen meselesi ele alınacak.

20 Ağustos 2021 Cuma 10:37 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 10:39
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