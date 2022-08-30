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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan bizim muhatabımız değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen “30 Ağustos - Büyük Zafer'in 100. Yılı Özel Programı”ndaki konuşmasında, 'Yunanistan bizim ne siyasi, ne ekonomik, ne de askeri olarak muhatabımız değildir.' ifadelerini kullandı.

30 Ağustos 2022 Salı 20:16 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "30 Ağustos - Büyük Zafer'in 100. Yılı Özel Programı"nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Bu yıl ilk defa 30 Ağustos Zafer tebrikatında milli mücadele kahramanlarımızın aile efradı da yer aldı. Kendileri 30 Ağustos konserimizde de sağ olsunlar bizlerle birlikteler.

* Bir asır önce ülkelerini felakete sürükleyen Yunanistan, bugünde aynı tutumu sergilemektedir.

* Bir ülkeye radar kilidi atmak düşmanca bir harekettir. Bu bize değil NATO'ya meydan okumaktır.

* Yunanistan bizim ne siyasi, ne ekonomik, ne de askeri olarak muhatabımız değildir.

* ABD'nin Hindistan'ın S-400 tedarikini yaptırım dışı bıraktığını hatırlatmak istiyorum. Demek ki mesele Rus hava savunma sistemleri ile Amerikan ürünlerinin birlikte kullanılması değil, bizatihi ve mahsusen Türkiye'dir.

* Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de Yunanistan'ı kullanarak ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz.

Yunanistan hava sahamızı, uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkararak NATO ve müttefiklere meydan okumuştur.

* Anadolu topraklarında tutunmanın pahalıya patlayacağını görenler, hep yaptığı gibi vekalet savaşları yoluna gitmişlerdir.

* Amerika bize vermediği F35'leri Yunanistan'a ikram ederek, Rus hava savunma sistemlerinin bu uçaklarla aynı çuvala girmesinin yolunu kendi eliyle açmıştır.

* Yunanistan'ın Adalara üstler kurması, Türkiye için hiçbir zaman anlam teşkil etmez. Burada düşünmesi gereken Yunanistan'a bunca desteği verenler, kendileri bundan sonra ne yaparlar, bilemem.

* Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'ü, Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'Türkiye 100 yılı' haline getirecek yeni atılımın başlangıcı haline dönüştüreceğiz.

* Hazırlıklarına başladığımız 2053 vizyonumuzla, ülkemizi dünya liginin en üstüne çıkarmayı hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışan budur.

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